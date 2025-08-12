Vietri, trascinati a largo dalla corrente: tre bambini salvati in mare Provvidenziale l’intervento della Capitaneria di Porto

Provvidenziale intervento della MV CP854 della Guardia Costiera di Salerno che questo pomeriggio alle 17:30 circa, a causa di un repentino peggiorare delle condizioni meteomarine, ha tratto in salvo 3 bambini tra gli 8 e 10 anni alla deriva a bordo di un SUP.

Un tranquillo pomeriggio di mare e divertimento stava infatti per trasformarsi in una brutta avventura per i 3 ragazzi che sono stati colti di sorpresa dall’improvviso aumento dell’intensità del vento mentre erano tranquillamente a bordo della loro tavola, poco al largo del litorale di Vietri sul Mare. Trascinati dal vento e dalla corrente i 3 stavano rischiando di finire al largo e così la sala operativa della Guardia Costiera di Salerno, valutato subito il pericolo per i 3 giovanissimi malcapitati, ha disposto l’uscita della dipendente motovedetta CP 854.

Giunta sul posto, la motovedetta è riuscita ad individuare la tavola, ma per fortuna i 3 avevano riguadagnato a nuoto la riva, riparandosi nella vicina spiaggia “dello scoglione” di Vietri, inaccessibile sia da terra che da mare per il mezzo della Guardia Costiera; a quel punto, grazie all’impiego di un piccolo natante nella disponibilità di uno stabilimento balneare nelle vicinanze, i 3 sono stati recuperati e trasbordati a bordo della motovedetta CP854 per essere riportati sani e salvi a terra. Stanchi e spaventati, ma fortunatamente in ottime condizioni di salute, i 3 ragazzini sono stati riaffidati nelle mani dei genitori, ancora scossi per l’accaduto.

Questi 3 giovani ricorderanno per sempre questa giornata, non solo per lo spavento ma anche per aver navigato, anche solo per pochi minuti, a bordo di un mezzo della Guardia Costiera.