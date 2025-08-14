Barche ormeggiate abusivamente al porto di Maiori: scatta il blitz Il bilancio dei controlli nello scalo marittimo della Costiera Amalfitana: "Basta illegalità"

Controllate e sequestrate una decina di barche ormeggiate abusivamente nel porto turistico di Maiori. L’operazione, condotta in forma congiunta dalla Guardia Costiera di Maiori, dal comando associato di Polizia Locale “Costa d’Amalfi” distaccamento di Maiori e dalla Miramare Service s.r.l., la società multiservizi fondata dal Comune di Maiori che gestisce l’approdo turistico, rientra in un più ampio piano di prevenzione delle irregolarità e delle illegittimità legate all’utilizzo del demanio marittimo.

Le verifiche sono state avviate nelle settimane scorse, quando le autorità hanno effettuato un’accurata ricognizione della documentazione relativa agli ormeggi. L’accesso agli archivi ufficiali della Miramare Service s.r.l., incrociato con gli atti trasmessi dall’Ufficio Demanio del Comune di Maiori, ha consentito di rilevare la presenza nello specchio d’acqua di un discreto numero di natanti privi di qualsiasi titolo autorizzativo, ormeggiati accanto a quelli regolarmente registrati e in regola con il pagamento dei diritti.

“Le attività di controllo della Guardia Costiera saranno costanti e mirate a garantire la legittimità di tutte le attività marittime e portuali, la salvaguardia dell’ordine e del territorio e a debellare il deprecabile fenomeno dell’abusivismo degli ormeggi in porto”, dichiara il primo luogotenente Sandro Desiderio, comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Maiori.

«In questa ottica, l’Ufficio Locale Marittimo ha svolto in collaborazione con la Polizia Locale e con la Miramare Service un’attività mirata alla verifica degli ormeggi al porto turistico, arrivando all’individuazione di barche e natanti ricoverati abusivamente nello specchio acqueo, che sono stati sanzionati e rimossi nel quadro generale di un’azione di tutela della legge e del corretto utilizzo degli spazi pubblici”.

L’intervento si è dunque concluso con l’identificazione di tutti i natanti irregolari, la multa per ciascun mezzo privo di autorizzazione e la successiva rimozione da parte delle forze dell’ordine, in coordinamento con il gestore del porto.

“L’operazione coordinata di queste settimane, che ha portato all’individuazione di alcune posizioni irregolari, prevede anche azioni di tutela della legalità a lungo termine di carattere amministrativo. Ai proprietari dei natanti ormeggiati senza titolo di autorizzazione è stata notificata una diffida formale», aggiunge il comandante della Polizia Locale, Gianluca Ossignuolo, «che, in base alla valutazione della recidiva, potrà comportare di caso in caso l’esclusione dai futuri bandi comunali per l’assegnazione di posti barca, boe o ormeggi.”.

Il sindaco di Maiori Antonio Capone così commenta l’operazione coordinata: “Ringrazio il comandante Desiderio e i suoi uomini, il comandante Ossignuolo con i suoi agenti e l’amministratore unico La Mura col suo personale, che hanno collaborato in maniera importante, dando un significativo segnale di legalità e mettendo ordine al porto turistico.”