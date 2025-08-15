Tragedia a Ferragosto sulla Bussentina: 60enne trovato morto a bordo strada Indagini in corso

Saranno le indagini delle forze dell'ordine a chiarire le cause della morte di un 60enne, trovato senza vita sulla statatle 517 var Bussentina. Il cadavere era riverso sul guardrai, all'imbocco della strada statale 517, nel territorio di Santa Marina. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale e guardia di finanza. Al momento le cause della morte non sono ancora chiare. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno notato il corpo a bordo della carreggiata.