Giallo nel Salernitano: trovato morto sul guardrail, disposta l'autopsia Indagini in corso da parte dei carabinieri

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte dell'uomo che, nella mattinata di Ferragosto, è stato trovato senza vita su di un guardrail, nei pressi dello svincolo di Policastro, lungo la SS18. Gli investitori ipotizzano che si tratti di un italiano di circa 65 anni. La salma è stata trasportata all'ospedale di Sapri dove sarà sottoposta ad autopsia, probabilmente nella giornata di lunedì. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sapri.

Nella giornata di venerdì, tra l'altro, sullo stesso tratto si era verificata un'altra tragedia. A poca distanza dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo del 65enne, ha perso la vita un ex carabiniere, originario di Benevento, rimasto coinvolto in un tragico incidente.