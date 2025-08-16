Ferragosto sicuro, a Maiori arrestato un 39enne per il furto di un vaso Un arresto anche a Salerno, intensificati i controlli su tutta la provincia

Hanno dato esiti importanti i controlli di Ferragosto messi in campo dai carabinieri sul territorio della provincia di Salerno. A Maiori, durante il servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia di Amalfi, è stato tratto in arresto un 39enne proveniente dalla provincia di Napoli. L'uomo, preso in flagranza di reato, è ritenuto responsabile di un furto in una villa disabitata di Maiori. L'indagato è stato notato da un militare libero dal servizio che ha immediatamente contattato il 112 e consentito ai militari dell’Aliquota Operativa di Amalfi di rintracciare l’autovettura con cui il 39enne si stava dando alla fuga. Recuperata anche la refurtiva nascosta nel bagagliaio, un vaso in ceramica di grandi dimensioni che era stato prelevato all’interno della villa dopo l’effrazione della porta-finestra. L'uomo è stato condotto nella notte agli arresti domiciliari nella sua abitazione di residenza nel Napoletano.

Un arresto per furto aggravato è stato effettiato anche a Salerno. I militari della Stazione Mobile hanno bloccato un 28enne marocchino che avrebbe asportato due borse sul lungomare di Salerno. La refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. L'indagato è stato tradotto in carcere.

I controlli sono stati intensificati anche nella provincia a sud del capoluogo: a Sapri sono state controllate 88 persone e 40 veicoli. Elevate diverse sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Ad Agropoli, invece, sono state controllate persone e veicoli sulle zone a maggior affluenza turistica e, in particolare, nell'area del lungomare e del centro storico.