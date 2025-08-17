Dramma nel Salernitano, bimbo di 7 anni cade dal balcone di casa Ora è ricoverato al Santobono di Napoli

È ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli il bambino di 7 anni che, sabato pomeriggio, è precipitato accidentalmente dal balcone di casa. Il fatto è accaduto a Lentiscosa, nel comune di Camerota. Secondo una prima ricostruzione il piccolo è caduto dal primo piano, facendo un volo di quattro metri. Trasportato in codice rosso nell'ospedale di Vallo della Lucania, successivamente è stato disposto il trasferimento nella struttura pediatrica specializzata. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.