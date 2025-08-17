Castellabate, tragico incidente sulla via del mare: perde la vita un 39enne Viaggiava in sella ad uno scooter che si è scontrato con un'auto

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Salerno. Nel pomeriggio ha perso la vita il 39enne Stefano F., rimasto vittima di un incidente mortale sulla via del Mare, a Castellabate. Il giovane, originario del comune cilentano, viaggiava in sella ad un Beverly che, per cause ancora in fase di accertamento, ha impattato contro un'auto che procedeva nel senso opposto. L'uomo che era alla guida della vettura si è subito fermato ed ha lanciato l'allarme per consentire i soccorsi del centauro. Al loro arrivo, però, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Dolore e sgomento nel comune cilentano per una tragedia, l'ennesima, che ha lasciato tutti senza parole.

L'organizzazione del Festival della Speranza, con un post pubblicato sui social, ha fatto sapere che "a causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità per la perdita del nostro caro amico Stefano, il Festival della Speranza, previsto per il 19 agosto, è annullato a data da destinarsi. In questo momento di dolore, ci uniamo nel ricordo e nella vicinanza a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Ringraziamo per la comprensione. A Dio caro Stefano".

