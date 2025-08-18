Ricoverati per sospetto vaiolo, due migrati fuggono dall'ospedale di Scafati

Ancora fatti di cronaca legati alla gestione dei migranti sbarcati recentemente a Salerno: nelle scorse ore due stranieri si sarebbero allontanati di nascosto dall'ospedale di Scafati, dov'erano ricoverati per i casi di sospetto vaiolo delle scimmie.
I fatti risalgono alla notte scorsa. Per far perdere le proprie tracce, avrebbero utilizzato delle lenzuola per scappare dalle finestre.
In ogni caso, come riportato dall'Asl dopo gli accertamenti al Cotugno, l'allarme sanitario era rientrato: nessuna infezione, i migranti erano prossimi alle dimissioni.