Montecorvino Pugliano: scomparsa 38enne, la denuncia dei familiari Si sono rivolti ai carabinieri, avviate le ricerche su tutto il territorio

Dal 16 agosto scorso non si hanno notizie di Anca Raluca Miron, 38 anni, residente a Montecorvino Pugliano. I familiari hanno sporto denuncia rivolgendosi ai carabinieri. La donna si è allontanata intorno alle ore 3 dalla località Torello a bordo della propria auto, una Fiat Croma di colore beige.

I dettagli

La 38enne non ha più comunicato con la sua famiglia che ha rivolto un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le forze dell'ordine. Intanto proseguono le ricerche dei familairi su tutto il territorio della provincia di Salerno.