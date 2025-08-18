Montecorvino Pugliano: scomparsa 38enne, la denuncia dei familiari

Dal 16 agosto scorso non si hanno notizie di Anca Raluca Miron, 38 anni, residente a Montecorvino Pugliano. I familiari hanno sporto denuncia rivolgendosi ai carabinieri. La donna si è allontanata intorno alle ore 3 dalla località Torello a bordo della propria auto, una Fiat Croma di colore beige.
I dettagli
La 38enne non ha più comunicato con la sua famiglia che ha rivolto un appello chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare le forze dell'ordine. Intanto proseguono le ricerche dei familairi su tutto il territorio della provincia di Salerno.