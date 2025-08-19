Non si fermano all'alt dei carabinieri: trovati con la cocaina e arrestati Avrebbero eluso un controllo stradale dandosi alla fuga

Il 12 agosto scorso i carabinieri del Nor della locale compagnia hanno arrestato C.P. e G. D.L., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato una terza persona per resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione

Non si sarebbero fermati all'alt per un controllo stradale dandosi alla fuga, durante la quale uno di loro si sarebbe disfatto di un involucro contenente cocaina divisa in dosi, la stessa sostanza recuperata e trovata anche in possesso di un suo complice nel corso della perquisizione dei militari.