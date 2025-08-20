Ladri in azione a Pagani: colpo in un negozio di elettrodomestici Portati via una quarantina di telefoni cellulari, indagini in corso dei carabinieri

Ladri in azione a Pagani dove, nella notte, è stato messo a segno un furto in un negozio di elettrodomestici. Ad agire, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, una banda composta da almeno cinque persone che, con il volto coperto, sono riusciti a forzare la serranda dell'attività. In pochi secondi hanno portato via dalla vetrina uno scatolo contenente 20 smartphone e dall'interno un'altra ventina di cellulari di varie marche.

L'entrata in funzione del fumogeno antifurto li ha costretti a darsi alla fuda a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Il fatto è avvenuto intorno alle 3. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese.