Bellizzi: rubano un autocarro, fuggono dai carabinieri ma si schiantano Nella notte si è verificato anche un tentativo di furto in un negozio

È stata una notte movimentata sul fronte dei furti in provincia di Salerno. Oltre al colpo messo a segno in un negozio di telefonia di Pagani, si sono registrati altri due episodi a Bellizzi, nel territorio dei Picentini. In via Antica è stato prelevato un autocarro da un cantiere. A bordo del mezzo sono state avvistate tre persone, sulle cui tracce si sono messi subito i carabinieri della compagnia di Battipaglia. Ne è nato un inseguimento: i ladri, nel tentativo di darsi alla fuga, hanno perso il controllo dell'autocarro e si sono schiantati contro il muro di un'abitazione. Nonostante l'incidente, sono riusciti ad uscire dal mezzo e a dileguarsi nelle campagne circostanti. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per risalire alla loro identità.

Sempre a Bellizzi, nella notte, si è verificato un tentativo di furto in un esercizio commerciale che vende materassi. I ladri hanno scavalcato il cancello, danneggiando anche il sistema di videosorveglianza dell'attività. Improvvisamente, però, si è attivato l'allarme che li ha costretti a darsi alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri.