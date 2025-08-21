Atti vandalici nel Palasele di Eboli, gravi danni Danneggiato l'impianto elettrico, distrutti i servizi igienici e asportati estintori

Atti vandalici nel PalaSele di Eboli, nel Salernitano, dove persone rimaste sconosciute si sono introdotte all'interno della struttura sportiva causando gravi danni. I vandali hanno agito indisturbati per diverse ore, danneggiando l'impianto elettrico, distruggendo i servizi igienici e asportando estintori.

I dettagli

Secondo quanto si apprende, l'intero impianto è stato passato al setaccio, con danni rilevanti anche a lampade, circuiti e attrezzature interne. Ancora da quantificare il valore complessivo dei danni. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, che potrebbero fornire elementi utili all'identificazione dei responsabili.