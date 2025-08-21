Multe annullate senza motivo, nuova inchiesta coinvolge ex sindaco Alfieri

Falsità materiale in atti pubblici con l'aggravante di aver commesso il reato in concorso: è l'accusa contestata alle 19 persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno che interessa da vicino il Comune di Capaccio Paestum.
Una nuova bufera giudiziaria, dunque, si abbatte sul municipio guidato fino a qualche mese fa dall'ex sindaco Franco Alfieri, destinatario di una misura cautelare nell'ambito di un'altra indagine per presunti appalti truccati al municipio. Ora, questa nuova inchiesta che coinvolge l'ex fascia tricolore tra gli indagati.
Questa volta sotto la lente dei pm ci sarebbero alcune multe annullate - secondo l'accusa - senza motivazioni plausibili. Oltre Alfieri sono indagati anche due ex amministratori, tre dipendenti del comune oltre a familiari degli amministratori.
19, nello specifico, le contravvenzioni comminate e poi annullate. La Procura di Salerno vuole vederci chiaro.