Auto e moto si scontrano a Capaccio Paestum: grave un 23enne E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Ruggi D'Aragona

Incidente stradale a Capaccio Paestum. Un 23enne del posto è rimasto gravemente ferito nello schianto, avvenuto intorno alle 6:30, all’incrocio semaforico della località Laura.

La dinamica

Il giovane si è scontrato con la sua moto contro con un’auto, per cause ancora da chiarire. Violento l'impatto con il suolo. Soccorso dai sanitari del 118 della Croce Rossa, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ha riportato traumi a gamba e bacino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.