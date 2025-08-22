Capaccio Paestum, scontro scooter-trattore: ferito gravemente un 18enne E' stato trasportato in elisoccorso a Salerno

Un 18enne napoletano è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio a Capaccio Paestum. Il turista è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Salerno dove è arrivato in codice rosso. L'incidente è avvenuto lungo Viale della Repubblica. Per cause ancora in corso di accertamento il ragazzo, che era alla guida di uno scooter, si è scontrato con un trattore che procedeva nello stesso senso di marcia. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Agropoli ed i vigili del fuoco.