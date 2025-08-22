Angri, rapina una 13enne armato di coltello: denunciato L’uomo avrebbe commesso anche un’altra rapina nella stessa serata

I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno individuato e denunciato il presunto autore di due rapine messe a segno ad Angri la sera del 20 agosto. Una delle due aveva destato particolare preoccupazione in quanto il rapinatore, armato di un coltello, aveva sottratto 20 euro ad una ragazzina di 13 anni.

Il fatto era stato denunciato anche attraverso i social, alimentando il dibattito nella città dell'Agro. I militari, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, sono riusciti a risalire al presunto responsabile che, secondo gli investigatori, nella stessa serata avrebbe commesso anche un'altra rapina, portando via - con le stesse modalità - 50 euro. Le immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza e il riconoscimento effettuato dalle vittime, ha consentito ai carabinieri di identificare e denunciare a piede libero il presunto responsabile. Ora la sua posizione è al vaglio della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.







