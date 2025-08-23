Rissa nel Salernitano alla sagra, Borrelli denuncia sui social Polemica a San Gregorio Magno

Sta alimentando il dibattito virtuale un video pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli e nel quale viene immortalata una rissa tra ragazzi. Il fatto, secondo la segnalazione ricevuta dall'esponente di Europa Verde è avvenuto durante una sagra nel comune di San Gregorio Magno. "Si servono alcolici fino a tarda ora e poi questo è quello che accade quasi ogni sera", il messaggio postato sui social dall'esponente politico. Tanti i messaggi a corredo del video: "Non gettiamo fango su una delle sagre più belle dell'intera regione", "Pene severe per queste persone, non è possibile che uno esca per divertimento e si devono passare i guai, involontariamente si può trovare coinvolto anche un bambino un donna".