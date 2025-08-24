Strade di sangue nel Salernitano: un morto e due feriti

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, nel Salernitano, sulla strada provinciale 26D, al confine tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Rovella.
Nell'impatto frontale tra due auto ha perso la vita un ragazzo di 22 anni di Bellizzi. Ferita una coetanea che è stata trasportata in codice rosso nell'ospedale di Salerno da un'ambulanza del Vopi. Coinvolto anche un uomo di 47 anni che era alla guida dell'altra vettura. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.