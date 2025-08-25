Femminicidio di Montecorvino: domani l'autopsia sulla salma di Tina Sgarbini Servirà a stabilire le cause del decesso della 47enne

Sarà eseguita nella giornata di domani all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo di Assunta, Tina, Sgarbini. La donna di 47 anni, sabato scorso, è stata trovata senza vita, riversa sul pavimento della sua abitazione di via Monsignor Franchini nella frazione Votraci di Montecorvino Rovella, nel Salernitano.

I dettagli

L'esame autoptico, disposto dalla Procura di Salerno che coordina le indagini dei militari dell'Arma, sarà eseguito da Marina D'Aniello e servirà a stabilire la causa del decesso della donna. Strangolamento o soffocamento sono le ipotesi.

Nella serata di sabato scorso, dopo una giornata di ricerche, il 36enne Christian Persico, che aveva avuto una relazione con Sgarbini, era stato rintracciato dai carabinieri e poi, nella notte, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.