Femminicidio di Montecorvino: domani l'autopsia sulla salma di Tina Sgarbini

Servirà a stabilire le cause del decesso della 47enne

Montecorvino Rovella.  

Sarà eseguita nella giornata di domani all'ospedale di Eboli l'autopsia sul corpo di Assunta, Tina, Sgarbini. La donna di 47 anni, sabato scorso, è stata trovata senza vita, riversa sul pavimento della sua abitazione di via Monsignor Franchini nella frazione Votraci di Montecorvino Rovella, nel Salernitano.

I dettagli

L'esame autoptico, disposto dalla Procura di Salerno che coordina le indagini dei militari dell'Arma, sarà eseguito da Marina D'Aniello e servirà a stabilire la causa del decesso della donna. Strangolamento o soffocamento sono le ipotesi.

Nella serata di sabato scorso, dopo una giornata di ricerche, il 36enne Christian Persico, che aveva avuto una relazione con Sgarbini, era stato rintracciato dai carabinieri e poi, nella notte, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e portato nella casa circondariale di Salerno-Fuorni.

