Beccati con droga e timbri del Comune di Eboli in casa: arrestata coppia In azione la polizia

Il 22 agosto scorso personale della polizia del commissariato di Battipaglia ha arrestato una coppia, un uomo e una donna, A.D.A e C.P le loro iniziali, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e contraffazione di strumenti o sigilli destinati alla pubblica autentificazione o certificazione.

Le indagini

In seguito alle perquisizioni domiciliari presso la dimora dei conviventi e della madre dell'uomo, sarebbero stati trovati in possesso di involucri contenti 172 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, ma anche materiale per la pesatura e il confezionamento, oltre a tre timbri in silicone riportanti i sigilli di alcuni Uffici del Comune di Eboli.

