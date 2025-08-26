Femminicidio di Tina Sgarbini: sarebbe stata strangolata Annunciata la data dei funerali, sarà lutto cittadino a Montecorvino

Sarebbe stata strangolata Tina Sgarbini, uccisa sabato nel suo appartamento a Montecorvino Rovella dall'ex compagno reo confesso, il 36enne Christian Persico.

I dettagli

Questo pomeriggio il medico legale, Marina D'Aniello, ha effettuato l'autopsia sul corpo della 47enne: sono state rilevate ecchimosi sul collo che fanno pensare allo strangolamento. Sono stati prelevati anche campioni sotto le unghie, in cerca di tracce biologiche dell'assassino, ed effettuati esami tossicologici.

Occorrerà del tempo per avere i risultati completi. Intanto il sindaco Martino D'Onofrio ha disposto il lutto cittadino nel giorno dei funerali, che si terranno domani pomeriggio, alle 16, nel duomo di San Pietro di Montecorvino Rovella.

"Era un atto sentito e doveroso - sottolinea il primo cittadino - nei confronti di Tina, dei suoi familiari e soprattutto dei suoi tre figli (avuti da una precedente relazione ndr). Tutta la nostra comunità si stringe intorno alla famiglia di Tina e a quanti l'hanno amata e apprezzata. Siamo ancora tutti sconvolti da quanto accaduto