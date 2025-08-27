Incidente sull'A30 nei pressi di Nocera: morto 38enne I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi

Non ce l'ha fatta il 38enne di Napoli rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale dello scorso 22 agosto sull’A30 Caserta Salerno, all’altezza dello svincolo di Nocera.

La dinamica

Era rimasto schiacciato con la sua auto dopo l'impatto con un tir. I vigili del fuoco avevano lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere accartocciate della vettura.

Le condizioni del 38enne erano parse fin da subito molto gravi. Dopo giorni di agonia è deceduto all'ospedale di Nocera. I familiari hanno acconsentito alla donazione degli organi.