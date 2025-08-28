Fratelli gemelli accoltellati nel sonno a Sarno: arrestato l'aggressore I due giovani sono stati colpiti con diversi fendenti

Il 27 agosto scorso due fratelli gemelli di origine marocchina sono stati aggrediti nel sonno, accoltellati nella baracca dove vivevano da un connazionale. E' successo a Sarno. I ragazzi sono fuggiti in strada per chiedere aiuto.

I dettagli

Colpiti ripetutamente con un grosso coltello hanno riportato profonde ferite alla testa. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che li hanno condotti in ospedale per le cure mediche del caso, mentre gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato subito le indagini. Nel giro di poco tempo il presunto aggressore è stato identificato e rintracciato nei pressi della Circumvesuviana, era in attesa di un treno per Napoli.



Sottoposto a perquisizione il marocchino 26enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato trovato in possesso di un grosso coltello con una lama di 23 cm. Aveva con sé anche 55 grammi di droga già divisa in dosi e 23 pasticche di benzodiazepine. Al termine degli accertamenti è stato arrestato.