Finisce con l'auto nella scarpata: Polla piange il 78enne Rolando Marotta L'incidente avvenuto ieri sera: l'uomo è deceduto in ospedale a Salerno

E' deceduto all'ospedale "Ruggi" di Salerno, dov'era ricoverato da qualche ora, Rolando Marotta, il 78enne originario di Polla che ieri - per cause in corso di accertamento - era finito con la propria auto in una scarpata.

L'incidente in località "Casiola" di Polla. Scattato l'allarme, sul posto i sanitari del 118 che l'hanno trasferito al "Curto". Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: per questo i sanitari hanno deciso di portarlo al "Ruggi" di Salerno, dove però il suo cuore ha smesso di battere.

"Rolando era un uomo nobile di animo, stimato, conosciuto ed apprezzato da tutti. La sua morte lascia sgomenti e la sua assenza lascerà un vuoto nella nostra comunità che non potrà essere colmato": così il sindaco di Polla, Massimo Loviso, ricorda il concittadino deceduto tragicamente.