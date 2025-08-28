San Marzano sul Sarno: mamme trovano il cadavere di un uomo nel parco

Momenti di paura a San Marzano sul Sarno nel pomeriggio di oggi. Alcune mamme, che erano al parco con i propri figli, hanno avvistato il cadavere di un uomo galleggiare in un laghetto.
I dettagli
E' così scattato l'allarme, la zona è stata transennata dalle forze dell'ordine. Ad estrarre dall'acqua la salma i vigili del fuoco di Nocera Inferiore.
Da prime indiscrezioni pare che la persona deceduta sia un extracomunitario. La sera prima del ritrovamento alcuni cittadini avrebbero sentito delle urla provenire dal parco.