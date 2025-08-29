Piantagione di marijuana nel giardino di casa, due arresti

La Guardia di finanza di Salerno ha scoperto una piantagione di cannabis in un giardino vicino ad un'abitazione privata di Fisciano. Due persone sono state arrestate in flagranza, sorpresi a coltivare 110 arbusti.
Nelle suuccessive perquisizioni i militari hanno sequestrato, inoltre, due smartphone, circa 50 grammi di infiorescenze di marijuana e due spinelli preconfezionati, oltre ad appunti manoscritti sui quali erano indicati differenti tipologie di piante della specie e relativi dati strutturali.