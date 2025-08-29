Battipaglia: blitz anti prostituzione della polizia municipale Multati stranieri che bevono dopo le 19 e sequestrati velocipedi elettrici truccati

Continuano senza sosta i controlli da parte della Polizia Locale agli ordini del Colonnello Giuseppe Forte anche in Litoranea. Tre i Daspo Urbano nei confronti di altrettante donne dedite all'esercizio del meretricio con allontanamento delle stesse. Una denuncia è stata comminata a carico di una delle donne di nazionalità Rumena per inottemperanza al Foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Battipaglia, notificato alla stessa il 7 luglio scorso.

Le operazioni

Sempre sulla strada provinciale 175/a Litoranea, elevate sanzioni a carico di cittadini extracomunitari dediti al consumo di bevande alcoliche dopo le 19 ed anche a carico del titolare del supermercato che le aveva vendute.



Iniziati anche i controlli della velocità sulla Statale 18 da parte di sottufficiali sezione Polizia Stradale del Comando di Battipaglia con doppia pattuglia e con contestazione immediata delle violazioni al CDS relative al superamento del limite di velocità attraverso nuova strumentazione Speed Velox ENVES. E proseguono i sequestri dei velocipedi elettrici con caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle previste dal Codice della Strada. Le operazioni dei caschi bianchi sono state coordinate sul campo dal vicecomandante Domenico Di Vita.