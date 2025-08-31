VIDEO. Tragedia sfiorata nel Cilento: crolla impianto luci durante un concerto La struttura è caduta a pochi centimetri da Raphael Gualazzi e dai musicisti

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto ieri sera ad Agnone Cilento, nel comune di Montecorice. Durante il concerto di Raphael Gualazzi è crollata la struttura in ferro dell'impianto luci. L'attrezzatura si è schiantata sul palco, a pochi metri dal cantautore, dai musicisti e dal pubblico. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma si sono vissuti istanti di panico. L'episodio è stato immortalato anche in un video che è diventato in poco tempo virale sui social. Fortunatamente la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco. L'evento è stato comunque sospeso e tutte le persone sono state fatte allontanare dal palco per motivi di sicurezza.