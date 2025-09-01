Polla: fossa troppo piccola, la bara non entra, familiari chiamano il sindaco E' successo al cimitero di Polla

La fossa per seppellire la bara era troppo piccola, il feretro, nonostante diversi tentativi non ci entrava. Momenti di tensione al cimitero di Polla durante la tumulazione di un 84enne.

I dettagli

I familiari del defunto, sconcertati per l'accaduto, hanno allertato il sindaco e la polizia per risolvere la situazione. Un episodio increscioso che ha causato molte polemiche. Nonostante l'intervento di un privato cittadino con un martello pneumatico non si è riusciti a portare a termine l'operazione.