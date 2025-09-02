Oliveto Citra: cinque persone in ospedale dopo aver mangiato al ristorante Hanno manifestato i sintomi di un'intossicazione alimentare

Sono dovute andare in ospedale 5 persone dopo aver mangiato in un ristorante a Oliveto Citra.

I dettagli

Due degli intossicati erano del posto gli altri provenivano da Battipaglia, Colliano, Calabritto.

Tutti si sono sentiti male dopo aver consumato un antipasto nello stesso ristorante, in momenti diversi ma manifestando i sintomi chiari di un' intossicazione alimentare. Sono stati medicati al Pronto soccorso dell’ospedale. L’Asl su segnalazione del nosocomio ha avviato accertamenti al ristorante.