Pontecagnano Faiano, auto si ribalta: 35enne finisce in ospedale E' stato condotto in codice rosso al "Ruggi"

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata in via Mare Mediterraneo, nel comune di Pontecagnano Faiano. Per cause da accertare, un'automobile Audi si è ribaltata durante la marcia. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente, un uomo marocchino di 35 anni, che è stato poi trasportato presso il Ruggi in codice rosso. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del Vopi, intervenuti con ambulanza e auto medica. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.