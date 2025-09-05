Nocera Inferiore: sanzionati dalla polizia tre parcheggiatori abusivi Sono stati allontanati dall'area e hanno il divieto di frequentarla

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nella zona di Piazza Trieste e Trento e del piazzale antistante la Stazione ferroviaria di Nocera Inferiore, teatro di presenza di parcheggiaotori abusivi segnalati dai cittadini.

L'operazione

Nel corso dei servizi quotidiani disposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore, gli Agenti delle Volanti hanno individuato e sanzionato tre soggetti, tutti originari di Nocera Inferiore, intenti a svolgere l’attività illecita di parcheggiatore.

I tre sono stati contravvenzionati ai sensi del Codice della Strada e allontanati dall’area. Non avendo rispettato i provvedimenti di allontanamento, su proposta del Commissariato, il Questore della Provincia di Salerno ha emesso nei loro confronti il D.AC.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), misura di prevenzione prevista dal D.L. 14/2017, convertito nella Legge 48/2017, che vieta l’accesso a determinate zone cittadine.

Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Anticrimine della Questura di Salerno, dispone per i tre il divieto di frequentare le aree comprese tra Piazza Trieste e Trento, Piazzale XVIII Maggio e l’intera zona della Stazione ferroviaria di Nocera Inferiore. L’inosservanza del D.AC.UR. comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. La Polizia di Stato rinnova l’invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando la presenza di parcheggiatori abusivi o altre situazioni di illegalità al Numero Unico di Emergenza 112.