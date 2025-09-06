Incidente stradale nella notte a Sassano: muore 24enne Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri

Incidente nella notte a Sassano, nella frazione Silla. Un'auto, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro.

I dettagli

Violentissimo l'impatto. Il 24enne alla guida ella vettura sarebbe deceduto sul colpo. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere dell'auto. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimare il giovane.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dolore nella comunità di Sassano, il 24enne era molto conosciuto.