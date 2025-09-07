Violenta rissa tra stranieri, giovane ferito con diverse coltellate Fermato un connazionale: nello scontro utilizzate armi da taglio e cocci di bottiglia

Prima il diverbio, poi la violenza cieca con cocci di bottiglie e armi da taglio. Nottata da incubo quella appena trascorsa a Capaccio Scalo.

Protagonisti dell'episodio tre cittadini egiziani: uno avrebbe riportato diverse coltellate ad un braccio, mentre un suo connazionale è stato fermato dai carabinieri, intervenuti sul posto.

La violenza è scattata intorno alla mezzanotte: sul marciapiede le tracce di sangue della colluttazione. A far scattare l'intervento dei militari e dei sanitari del 118 alcuni residenti della zona, che hanno notato la vittima a terra.