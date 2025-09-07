Giallo in Costiera Amalfitana: ciclista 24enne trovato riverso sull'asfalto Ora è ricoverato in gravi condizioni a Salerno, indagini in corso dei carabinieri

Saranno le indagini dei carabinieri della compagnia di Amalfi a chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto all'alba a Conca dei Marini. Ad avere la peggio è stato un 24enne di Praiano, trovato riverso sull'asfalto in gravissime condizioni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo la Statale Amalfitana 163 in sella alla sua bici elettrica. Non è ancora chiaro se sia stato travolto da un'auto pirata o se si sia trattato di un incidente autonomo. Da quanto si apprende, i test tossicologici ed alcolemici a cui è stato sottoposto il giovane hanno dato esito positivo. I carabinieri, dunque, stanno provando a ricostruire la dinamica per capire se il ciclista si sia ferito in seguito ad una caduta o se sia stato travolto da qualcuno che, poi, non si è fermato a prestare i soccorsi. A lanciare l'allarme, infatti, sono stati alcuni operai che hanno notato il 24enne riverso sull'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, è stato condotto al campo sportivo di Scala per essere poi elitrasportato al "Ruggi". Al momento è intubato e versa in condizioni gravi.