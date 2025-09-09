Ospedale di Vallo della Lucania: 73enne precipita dal quarto piano Le sue condizioni sono gravi

Un 73enne versa in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dopo essere caduto dal quarto piano dell’ospedale San Luca Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. E' successo questa mattina all'alba. Alcuni operatori sanitari, all’arrivo per l’inizio del turno, hanno notato il corpo a terra nell’area esterna del nosocomio.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione il 73enne sarebbe precipitato da una stanza situata al quarto piano dell’edificio, dove era ricoverato nel reparto di urologia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’anziano è stato soccorso tempestivamente e trasferito in rianimazione. Le sue condizioni restano critiche.