Incidente stradale a catena tra Vietri e Salerno: coinvolte 5 auto I feriti condotti in ospedale a Salerno e a Cava de' Tirreni

Incidente stradale nella notte a un chilometro dopo l'uscita di Vietri sul Mare, in direzione Salerno.

I dettagli

Nel sinistro sono rimaste coinvolte più di 5 auto. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto una Fiat Doblò e stata tamponata da un'auto sopraggiunta ad alta velocità, finendo contro il guardrail. A bordo c'era una coppia che è stata trasportata in ospedale.

Questo incidente ha provocato un altro incidente a catena con altri feriti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di Cava de' Tirreni, un' ambulanza proveniente da Vietri sul Mare e la polizia stradale per i rilievi.