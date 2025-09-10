Incidente in autostrada tra Campagna ed Eboli: coppia finisce in ospedale Distrutta l'Alfa 146 sulla quale viaggiavano

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Campagna ed Eboli, lungo la corsia Nord. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 80 anni che era alla guida di un'Alfa 146, ha perso il controllo dell'autovettura, finendo fuori strada, probabilmente anche a causa della pioggia. Miracolosamente è rimasto illeso. In auto con lui anche la moglie. Entrambi sono stati soccorsi da un'ambulanza del Vopi, con l'ausilio anche dei vigili del fuoco, e trasportati nell'ospedale di Eboli. Completamente distrutta, invece, l'auto rimasta coinvolta nel sinistro stradale.