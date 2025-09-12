Pontecagnano Faiano, paura in Corso Italia: 65enne investito sulle strisce E' stato trasportato in ospedale

Paura questa mattina a Corso Italia, nel comune di Pontecagnano Faiano, dove un 65enne è stato investito mentre attraversava la strada. L'uomo si trovava sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'auto che si è subito fermata per prestare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. L’infortunato è stato trasportato in ospedale per accertamenti, a soccorrerlo sono stati i sanitari del "Vopi" di Pontecagnano Faiano.