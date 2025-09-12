Pagani, vigile colpisce cittadino con uno schiaffo: è polemica Il fatto è stato immortalato con un cellulare ed è finito in rete

Sta facendo molto discutere quanto accaduto in giornata a Pagani dove un vigile, a seguito di un servizio di controllo, ha aggredito un cittadino che era in sella ad uno scooter. Una scena immortalata con un telefono cellulare e finita subito in rete, alimentando polemiche e reazioni. Dai video si vede un agente che colpisce con uno schiaffo il cittadino, mentre un altro agente tenta di frapporsi tra i due per riportare la calma.

Il comandante di Polizia Municipale, Lucio D'Apolito e l'amministrazione guidata dal sindaco De Prisco hanno espresso forte rammarico per quanto accaduto questa mattina a Pagani. "IL Comando di Polizia Locale è contro qualsiasi forma di violenza ed è profondamente rammaricato per l'increscioso episodio. Tali condotte non sono mai consentite e saranno punite come previsto dalla legge. Sono in corso attività di indagine per la ricostruzione dell'accaduto a cui farà seguito opportuna comunicazione", ha detto il Comandante D'Apolito.

Il sindaco De Prisco e l’assessore alla Polizia Locale, Luana Giammetta, si uniscono a quanto già evidenziato dal Comandante della polizia locale: "Gli uomini in divisa devono sempre, nonostante le innumerevoli difficoltà, far rispettare la legge ed essere da monito per i cittadini, tutelando questi ultimi e mai operando a discapito degli stessi. Ci aspettiamo dunque i provvedimenti che la legge prevede".

