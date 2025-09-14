Tragico incidente a San Marzano sul Sarno, perde la vita un ciclista Fatale l'impatto con un'auto, indagini in corso dei carabinieri

Tragedia a San Marzano sul Sarno dove ha perso la vita un ciclista di 84 anni. L'uomo, secondo una primissima ricostruzione, mentre stava percorrendo via De Gasperi è stato investito da un'auto alla cui guida c'era un 58enne. L'impatto è stato molto violento. Il ciclista, soccorso dai sanitari del 118, è deceduto dopo l'arrivo in ospedale a Sarno. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. I militari hanno sequestrato i due veicoli coinvolti nell'incidente e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.