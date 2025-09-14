Pontecagnano Faiano, lite all'esterno di una discoteca: due giovani in ospedale Indagini in corso da parte dei carabinieri

Si sono vissuti istanti di forte tensione, la scorsa notte, all'esterno di una discoteca della litoranea di Pontecagnano Faiano. Intorno alle 5, per cause ancora in corso di accertamento, due gruppi di giovani hanno iniziato a litigare. Dalle parole si è passati in poco tempo alle mani. Il bilancio finale è di due feriti: un 26enne ed un 27enne, entrambi originari di Castellammare di Stabia, sono stati trasportati in ospedale. Al "Ruggi" gli è stato riscontrato un trauma cranico. A soccorrerli sono state due ambulanze del Vopi ed un'automedica. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine per provare a ricostruire quanto accaduto e identificare i responsabili.