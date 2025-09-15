Sarno, il Ministero invia la commissione di indagine in Comune Gli accertamenti dureranno tre mesi e potranno essere prorogati

Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, su delega del Ministro dell’Interno, ha nominato la commissione di indagine, ai sensi dell’art. 143, comma 2, del T.U.E.L., presso il Comune di Sarno.

La Commissione, che si è insediata in data odierna, è composta dalla dott.ssa Gabriella D’Orso, Viceprefetto in quiescenza, dal dott. Roberto di Legami, Dirigente Generale della Polizia di Stato in quiescenza e dal dott. Antonio Arangio, funzionario dell’Amministrazione dell’Interno. L’accesso avrà durata di tre mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori tre mesi.