In fiamme un appartamento a Velia di Ascea: distrutta la palazzina Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Incendio in un appartamento a Velia di Ascea Marina, al Parco Venere. Le fiamme sono divampate all'interno di un'abitazione posta al secondo piano.

I dettagli

I proprietari, svegliati dal fumo, hanno contattato i Vigili del Fuoco che sono accorsi sul posto con le squadre di Vallo della Lucania, Policastro oltre a un'autoscala e un'autobotte partite da Eboli e Salerno. La coppia è stata fatta preventivamente uscire di casa per mettersi al sicuro. La palazzina, dove non vivevano altre famiglie, è andata totalmente distrutta.