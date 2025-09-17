Frana sull'Amalfitana nei pressi di Cetara: senso unico alternato Ancora disagi sulla statale 163, cedimenti anche a Maiori

Questa notte, intorno alle ore 00.45 si è verificata una frana sulla statale 163 Amalfitana, nei pressi dell’hotel Cetus. A darne notizia anche il sindaco Fortunato Della Monica.

Il sindaco

"Mi sono recato sul posto alle ore 01.00 e, dopo aver analizzando la situazione insieme al responsabile Anas, ho fatto predisporre di chiudere la corsia della strada verso la montagna, con i New Jersey e si è provveduto ad installare l’impianto semaforo per far percorrere la strada a senso unico alternato, evitando la chiusura totale della statale 163. In mattinata verrà attivata, dall’ufficio tecnico, la procedura per la somma urgenza per cercare di iniziare immediatamente i lavori e aprire la statale 163, a doppio senso, prima possibile", ha chiarito il primo cittadino di Cetara.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e l'Anas. Un altro cedimento della parete rocciosa si è verificato anche nei pressi di Maiori, a pochi minuti di distanza. Fortunatamente non sono rimasti coinvolti passanti.