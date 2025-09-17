Scooter travolto da un'auto: Giuseppe muore a 19 anni La giovane alla guida della vettura è risultata positiva ai test tossicologici

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il 19enne di Sarno coinvolto lunedì sera in un drammatico incidente stradale nella zona industriale, in via Ingegno.

L'incidente

Era a bordo di uno scooter con un amico quando un'auto, guidata da una donna, li ha travolti. Ad avere la peggio il 19enne di Episcopio. Nononstante i tentativi dei medici dell'ospedale di Salerno di salvargli la vita, è stato sottoposto a due interventi chirurgici, il suo cuore non ha retto.

La giovane alla guida della vettura sarebbe risultata positiva ai test tossicologici e all'alcol test.