Coppia di anziani truffata nel Salernitano: falsi carabinieri li ingannano Il metodo è quello del finto incidente del figlio

Due anziani sono stati truffati a Ottati, nel Salernitano, da falsi appartenenti alle forze dell'ordine che, con un raggiro telefonico ben orchestrato, sono riusciti a farsi consegnare contanti e preziosi per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

I dettagli

Secondo quanto ricostruito, i truffatori hanno contattato la coppia spacciandosi per militari dell'Arma e riferendo di un presunto coinvolgimento del figlio in un grave incidente stradale, per il quale sarebbe stato necessario un versamento urgente al fine di evitare conseguenze legali. Nel tentativo di verificare quanto appreso, i due anziani hanno provato a chiamare il figlio.

La telefonata, però, è stata intercettata e deviata da un sistema escogitato dagli stessi truffatori: a rispondere è stato un complice che ha finto di essere il loro familiare, confermando la versione fornita poco prima. Nel giro di pochi minuti, un uomo si è presentato alla loro porta per ritirare il denaro e alcuni oggetti in oro custoditi in casa. Solo successivamente, parlando con un altro figlio, le vittime si sono rese conto dell'inganno e hanno sporto denuncia. Le indagini sono in corso.