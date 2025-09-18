Ancora sangue sulle strade: si schianta con l'auto, muore un giovane

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno.
Nella notte un giovane di 20 anni, originario di Olevano sul Tusciano, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Lago Lucrino, nel territorio di Pontecagnano Faiano.
Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, andandosi a schiantare contro le barriere new jersey di cemento.
L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima.
Sul posto le ambulanze del Vopi ed i vigili del fuoco.