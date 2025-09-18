Ancora sangue sulle strade: si schianta con l'auto, muore un giovane Fatale l'impatto contro le barriere di cemento

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno.

Nella notte un giovane di 20 anni, originario di Olevano sul Tusciano, è morto in un incidente stradale avvenuto in via Lago Lucrino, nel territorio di Pontecagnano Faiano.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto, andandosi a schiantare contro le barriere new jersey di cemento.

L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima.

Sul posto le ambulanze del Vopi ed i vigili del fuoco.