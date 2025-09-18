Choc a Vietri sul Mare: rubati i calici nella parrocchia del Santo Patrono L'appello del sindaco: atti indegni, siamo vicini alla comunità dei fedeli

Furto presso la chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare: rubati i calici. La vicenda è stata denunciata dalla stessa parrocchia, mentre sono state avviate le indagini.

«Siamo ormai davanti ad atti indegni che non rispettano minimamente i luoghi e dei simboli sacri – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone –. Sono vicino al parroco, al consiglio pastorale ed a tutti i fedeli che in questo momento si sentono feriti nell’animo. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine perché i responsabili siano individuati e perseguiti secondo legge».

Anche Giuseppe Giannella, consigliere comunale con delega alla polizia municipale, condanna senza mezzi termini l’accaduto: «Siamo di fronte ad un altro grave fatto dopo quello avvenuto nello spazio antistante la chiesa di San Antonio a Marina. Stavolta c’è anche un furto che colpisce un’intera comunità, soprattutto nell’animo, ed a cui va il mio pensiero. Auspico che coloro che si sono macchiati di questo gesto siano presto assicurati alla giustizia».